Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Yani olsak da ölsek de kendi evlatlarımızı daima el üstünde tutmalıyız. Şimdi gelelim müsabakanın hacmine. Oynanan oyundan ziyade maçın skorbordundaki gol sayısına bakalım. Zira bu takım kendi sahasında olmayan seyirciyi evinde dahi en azından şimdilik mutlu etti ise arkasından sadece "Aferin" demekten başka ne yazılmalı ki? Oynanan her maçın öncesinde, "Acaba ne yapacağız?" endişesi ve korkusu var iken bu denli sonuçlardan memnun olmayıp lafügüzaf etmenin de hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.