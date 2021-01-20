20 Ocak 2021, Çarşamba

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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Süper Lig'in 20 haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı. Usta isimler ise karşılaşmanın ardından şu ifadelerde bulundu...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 08:55
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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

NECMİ PEREKLİ - ATANA DEĞİL ATTIRANA BAKIN

Trabzonspor'un dünkü farklı galibiyetinin arkasından sonucu gerçek yönü ile aramak lazım. Sakin ve serinkanlı bir düşünce ile galibiyeti değerlendirdiğimizde Trabzonspor takımının saha içi oyun performansının adım adım yükseldiğini göreceğiz.

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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Bu arada geçen maçlarda sağ bek Serkan hakkında ileri geri düşünen ve yazanlara atılan ilk golde bu gencin yaptığı artistik asisti gördükten sonra "Artık kendi çocuklarımıza her şeye ve noksanlarına rağmen sahip çıkalım" demek gerektiğini gördük. Bu konuda "Elin oğluna değil evin oğluna sahip çıkalım" diyelim.

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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Yani olsak da ölsek de kendi evlatlarımızı daima el üstünde tutmalıyız. Şimdi gelelim müsabakanın hacmine. Oynanan oyundan ziyade maçın skorbordundaki gol sayısına bakalım. Zira bu takım kendi sahasında olmayan seyirciyi evinde dahi en azından şimdilik mutlu etti ise arkasından sadece "Aferin" demekten başka ne yazılmalı ki? Oynanan her maçın öncesinde, "Acaba ne yapacağız?" endişesi ve korkusu var iken bu denli sonuçlardan memnun olmayıp lafügüzaf etmenin de hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Tablo ortada, rakip belli, oynanan oyun sonunda atılan goller ve gollerin hazırlanılış tablosu da göz önünde olduğuna göre; bu haftalık "Hadi bana eyvallah" deyip gelecek haftaları izleyip muhtemel sonuçları beklemek gerek.

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Usta isimlerden Trabzonspor - Konyaspor maçı yorumu!

Her ne kadar yeni transfer isteği var ise de bu konuyu abartmadan eldeki mevcudun performansını bir yukarı çekip haddinden ziyade takımla ve tertiple oynamanın da hiçbir faydası olmadığı; geçen yılların tecrübesi ile sabittir.

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