23 Ocak 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan ve Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fırtına'nın Atletico Madrid'in forveti Diego Costa'ya ilk teklifi ilettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 12:26
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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor son olarak sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Bordo-mavililer Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Bu galibiyetin ardından Fırtına puanını 30'a çıkardı.

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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu Berat Özdemir ile güçlendiren Trabzonspor'da forvet arayışları sürüyor.

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Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Afobe ve Djaniny'in performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, takımın gol yükünü göğüsleyecek bir oyuncunun kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.

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