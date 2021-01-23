Trabzonspor'dan Diego Costa hamlesi! İlk teklif yapıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan ve Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fırtına'nın Atletico Madrid'in forveti Diego Costa'ya ilk teklifi ilettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 12:26 ABONE OL