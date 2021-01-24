24 Ocak 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmanın ardından flaş yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 24.01.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 09:15
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Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

REHA KAPSAL - İKİSİNE DE!

Trabzonspor son haftalardaki başarılı oyununu G.Birliği deplasmanında da hız kesmeden gösterdi. Berat, orta sahadaki pozisyon oyununu iyi oynadı. Defansif 6 numarada savunmadan top alan ve bu bağlantıyı hücumla kuran, yerden oyun tekniği iyi bir oyuncu. Kısa vadede bile katkısı görülüyor.

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Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

Özellikle bordo-mavililer topa sahip olduğunda, rakip ceza sahası önüne geldiğinde veya orta sahayla hücum arasındaki o bölgede daha fazla üretken olmalı. Tabii ki bu sıkıntının en büyük nedeni o bağlantıyı kuracak kalitede oyuncu olmayışı.

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Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

Djaniny sırtı dönük pivot santrfor değil, attığı ilk gol bunun örneği. Yüzü dönük olarak gitti golünü attı. Bu kendi özelliğini bilerek böyle oynamalı. Bununla ilgili hocanın da taktiksel olarak dokunuşları olmuştur.

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Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

Nwakaeme gibi saha içinde büyük beklentinin olduğu bir oyuncu daha basit oynamalı. Pas opsiyonları oluştuğunda oynamasını bilmeli. Her pozisyonda zoru denememeli.

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Usta isimlerden Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yorumu!

Topu da kaybettiğinde takım halinde geriye koşan ve enerjisini savunma yönünde harcayan saha içi görüntüsü ortaya çıkıyor. Ekuban, her zamanki gibi hücumda agresif, ısıran bir oyuncu.

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