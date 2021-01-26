26 Ocak 2021, Salı

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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi TFF 1. Lig'de buldu. Fırtına, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ı gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcu, Erkan Zengin transferinden kalan alacaklara karşılık bedavaya gelecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 26.01.2021 00:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:09
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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

Karadeniz temsilcisi Berat Özdemir'den sonra orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirebilir.

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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

Bordo-mavililer gündemine eski göz ağrısı Mehmet Özcan'ı aldı. Eskişehirspor, Erkan Zengin transferindeki borçlar sebebiyle 22 yaşındaki oyuncusunu Trabzonspor'a bedelsiz şekilde vermeyi kabul etti.

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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla büyük ekiplerin gündeminde olan Mehmet Özcan'a Abdullah Avcı da onay verdi.

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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

Geleceği parlak olan oyuncunun kısa süre içinde bordo-mavili ekipe katılma ihtimali bulunuyor.

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Trabzonspor'dan Mehmet Özcan hamlesi! Bonservissiz gelecek

AKGÖREN DOĞRULADI
Trabzonspor'un Mehmet Özcan'ı renklerine bağlayabileceği yönündeki haberleri Eskişehirspor Başkanı Mustafa Aygören de doğruladı.

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