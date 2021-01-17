17 Ocak 2021, Pazar

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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Usta isimler bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 08:58
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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

REHA KAPSAL - OYUN VE SAYI

Antalyaspor son haftalarda topu rakibe bırakıp saha içi yerleşiminde savunmadaki pozisyonunu 6-3-1 formasyonunda oynayıp, hızlı hücum çıkışlarıyla oynuyordu. Bunu da sağ çizgide Gökdeniz, sol ise Amilton ile deneyen bir takım. Bu çıkışlara orta sahadan Fredy'nin de ciddi desteği var.

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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Böyle, hem oyunun merkezini hem de çizgileri kapatan takımlara karşı ilk golü bulmak çok önemli. Atılacak golden sonra daha fazla risk alıp, daha çok öne çıkarak Trabzonspor lehine daha rahat bir oyun olabilirdi.

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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Oyunun başında Ekuban'ın kaçırdığı penaltı gidişatı etkiledi. İşin enteresan yönü de Trabzonspor belki son 10 yılda penaltı atacak oyuncu eksikliğini çeken bir takım. Kırılma anını doğru bir şekilde lehine çeviremedi bordo-mavililer. Bundan sonraki süreçte Ersan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor, formasyonu 4-4-1'e döndü.

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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Bu noktada Trabzonspor'un hücum etme planlarının değişmesi gerekirdi. Hem oyun başlangıcında, hem de rakibi 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor top ayağındayken 2-3-5 formasyonuna dönmeliydi. Hücum organizasyonunu böyle yapmalıydı. Bu planın içini doldurmak için de pas ritminin daha çabuk olması, daha fazla yön değiştirip oyunu genişletmesi gerekiyordu. Bunu yaptıktan sonra da Abdülkadir başta olmak üzere diğer oyuncular, iç koridor (half space) topsuz koşularını denemeliydi.

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Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Trabzonspor, merkezden değil daha fazla genişlettikleri çizgi oyunlarıyla rakip karşısında etkili olabilirdi. Bu hücum opsiyonlarını sağlamak için de hem pasın yoluna daha fazla çıkıp, aynı zamanda da yeri geldiğinde savunmanın önü ama savunmanın arkasına fazla koşular da denemesi gerekirdi.

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