Usta isimlerden Antalyaspor - Trabzonspor maçı yorumu!

Bu noktada Trabzonspor'un hücum etme planlarının değişmesi gerekirdi. Hem oyun başlangıcında, hem de rakibi 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor top ayağındayken 2-3-5 formasyonuna dönmeliydi. Hücum organizasyonunu böyle yapmalıydı. Bu planın içini doldurmak için de pas ritminin daha çabuk olması, daha fazla yön değiştirip oyunu genişletmesi gerekiyordu. Bunu yaptıktan sonra da Abdülkadir başta olmak üzere diğer oyuncular, iç koridor (half space) topsuz koşularını denemeliydi.