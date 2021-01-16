16 Ocak 2021, Cumartesi

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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Fırtına birçok oyuncu için temasını sürdürürken, Juventus'un genç futbolcusu da gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:10
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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

Trabzonspor'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer çıkışını Antalyaspor maçı ile sürdürmek istiyor.

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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

9 MAÇTA 20 PUAN

İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı.

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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

Son 9 maçta bir kez yenilen ve 7. sıraya yükselen camiada Abdullah Avcı güvenoyu alırken, yeniden zirve hesapları yapılmaya başladı.

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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

BERAT'TAN SONRA TRANSFERE HIZ VERİLDİ

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi.

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Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

GÜNDEM WESLEY

İtalyan basınının Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı haberde Trabzonspor'un Juventus forması giyen 20 yaşındaki Wesley Andrade ile ilgilendiği yazıldı.

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