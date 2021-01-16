Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Transferi duyurdular

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Fırtına birçok oyuncu için temasını sürdürürken, Juventus'un genç futbolcusu da gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:10 ABONE OL