30 Ocak 2020, Perşembe
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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili "İnsanları birbirine kırdırmak mı istiyorsunuz? Ki bazı gruplar istiyor, 'Maç yarıda kalsın, Trabzon'un sahası kapansın' diye." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.01.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 06:55
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