Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Futbol Federasyonu yönetimindeki şahıs kimse, Fenerbahçe Başkanı ve Malatyaspor Başkanı Gevrek, bu üçü ne yapmak istediler? Bu Gevrek, Pütürgeliymiş. Pütürge'deki insanlar Gevrek'in yaptığına inanamıyor, 'Bu adam bize ihanet etti' diyorlar. Bu kumpası çözecek olan Futbol Federasyonu ne diyor? "Biz yalnız Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil Malatya ve Elazığ'daki bütün maçları tehir ettik." Bundan sonra Gevrek'ten de federasyondaki meçhul şahıstan da ses yok.



