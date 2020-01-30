30 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili "İnsanları birbirine kırdırmak mı istiyorsunuz? Ki bazı gruplar istiyor, 'Maç yarıda kalsın, Trabzon'un sahası kapansın' diye." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 06:55
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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Erman Toroğlu: Neymiş efendim Trabzonspor, Malatya'ya gitmek istememiş, maçın tehirini istemiş, federasyon da bu maçı Malatya'ya sormadan tek taraflı tehir etmiş. Bunu söyleyen şahıs kim? Malatyaspor Başkanı Gevrek. Peki bu Gevrek'in konuştuğu taze federasyondaki adam kim? O belli değil. Bir türlü meydana çıkmıyor. Peki bu federasyonda konuştuğu adam, bir kulübün üyesi mi merak ediyorum. Malatyaspor Başkanı bu cümleleri sarfederken arkasında kim var?

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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Yahu arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz. Orada onlarca ölü var. Enkaz altında insanları kurtarmak için millet seferber olmuş. 'Elazığ'da 58, Malatya'da 315 bina mutlak yıkılmalı' deniyor. Bunlar o saatteki taze haberler... Ee siz, 'Maç oynanmalı, Trabzon'un bilmem kaç kartı var, bunlar kırmızıya dönerse... Kulübümüzün hakkı yeniyor' gibi inanılmaz bir bildiri yayınlıyor Fenerbahçe...

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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Futbol Federasyonu yönetimindeki şahıs kimse, Fenerbahçe Başkanı ve Malatyaspor Başkanı Gevrek, bu üçü ne yapmak istediler? Bu Gevrek, Pütürgeliymiş. Pütürge'deki insanlar Gevrek'in yaptığına inanamıyor, 'Bu adam bize ihanet etti' diyorlar. Bu kumpası çözecek olan Futbol Federasyonu ne diyor? "Biz yalnız Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil Malatya ve Elazığ'daki bütün maçları tehir ettik." Bundan sonra Gevrek'ten de federasyondaki meçhul şahıstan da ses yok.

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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Arkadaşlar, siz insanları birbirine kırdırmak mı istiyorsunuz. Yarın Trabzon'da olaylar çıkarsa, ki bunu bazı gruplar istiyor, "Maç yarıda kalsın, Trabzonspor'un sahası kapansın, biz 3 puan alalım. Trabzonspor da mücadeleden kopsun." Yeter artık kardeşim, yeter, azıttınız. Bakıyorum, federasyon açıklamasından sonda çıt yok. Utanmazlar, Trabzonspor otobüsünü bir gün evvel Malatya'ya yollamış. Adamlar federasyon oynatırsa, oynamak istiyorlar. Trabzon saygılı, "Her türlü karara uyarız" diyor.

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Erman Toroğlu'dan olay sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''

Ancak bu utanmazlar şunu diyorlar, "Cenaze evinde düğün yapalım." Buna Gevrek ve federasyondaki şahıs da dahil. Utanıyor musunuz bilmem ki? Burada Fenerbahçe Kulübü'nün ve Gevrek'in ceza kuruluna gönderilmesi lazım. Federasyon kurulunundaki o şahsın da acil istifa etmeli. Sizce olur mu? Haşa, olsaydı şimdiye kadar olurdu.

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