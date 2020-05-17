17 Mayıs 2020, Pazar

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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Süper Lig lideri Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor. Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi için bir Premier Lig ekibi daha talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:47
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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de güncel lider Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz Uğurcan Çakır.

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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor.

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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.

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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Uğurcan Çakır'ın son talibi ise yine İngiltere Premier Lig'den geldi. Bir başka milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Çakır'ı radarına aldı.

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Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

İngiliz basınında yer alan habere göre bordo-mavili file bekçisini yakın takibe alan City, transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.

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