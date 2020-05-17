Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...

Süper Lig lideri Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor. Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi için bir Premier Lig ekibi daha talip oldu. İşte detaylar...