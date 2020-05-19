19 Mayıs 2020, Salı

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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Trabzonspor'da hareketlilik başladı. Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek isteyen bordo-mavili takım, tecrübeli futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Galatasaray'ın da gündemine gelen Norveçli futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 02:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 06:36
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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor.

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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.

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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor.

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Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!

Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.

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