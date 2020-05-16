16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililere müjdeli haber Çekya basınından geldi. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 06:35
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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.

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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Devler Ligi'ne gitmenin planlarını yapan Fırtına, kadrosunu da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Badou N'diaye çevrilmişti.

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Kanga'yı Trabzonspor kapacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Diaye'yi 1 yıl daha kiralamanın planını yapan Trabzonspor, yıldız futbolcunun yanına bir isim daha transfer etmeyi düşünüyor.

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