24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, takım olarak gerçekleştirmek istedikleri hedeflerin bulunduğunu belirterek, büyük takımlarla isminin anılmasının çok güzel bir duygu olduğunu ancak her şeyin bir sırası olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 20:40
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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de güncel lider Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz genç kaleci Uğurcan Çakır.

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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.

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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Uğurcan Çakır'ın son talibi ise yine İngiltere Premier Lig'den gelmişti. Bir başka milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Çakır'ı radarına almıştı.

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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

İngiliz ekibinin transfer döneminde milli kaleci için resmi teklifi yapması bekleniyordu.

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