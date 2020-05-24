Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, takım olarak gerçekleştirmek istedikleri hedeflerin bulunduğunu belirterek, büyük takımlarla isminin anılmasının çok güzel bir duygu olduğunu ancak her şeyin bir sırası olduğunu söyledi.