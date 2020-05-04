04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir dönem bordo-mavili takımı da çalıştıran ve şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'un başında bulunan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, milli kalecinin kendisine yaptığı Liverpool açıklamasıyla ilgili konuştu. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 22:43
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Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon yaptığı kurtarışlarla ve aldırdığı kritik puanlarla takımın liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi oldu.

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Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

Gösterdiği üstün performans sonrası birçok kulüp yıldız file bekçisini takip altına alırken, en çok plana çıkan takım İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool oldu.

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Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

Geçmiş yıllarda Trabzonspor'da teknik direktörlük ve alt yapı kordinatörlüğü görevlerini yürüten Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulunurken, Çakır'ın kendisine sarf ettiği Liverpool sözlerini duyurdu.

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Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

İŞTE SADİ TEKELİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Uğurcan için Trabzonspor'un gönlünden geçen 50 milyon Euro. Milan'ın kalecisine bakıyorum, sonra Uğurcan'a bakıyorum, sonra da diğer kalecilere bakıyorum."

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Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

"Uğurcan 50 milyon Euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. Ülke futbolunun bu parayı etmemesiyle alakalı."

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