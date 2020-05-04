Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! Liverpool...

Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir dönem bordo-mavili takımı da çalıştıran ve şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'un başında bulunan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, milli kalecinin kendisine yaptığı Liverpool açıklamasıyla ilgili konuştu. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...