15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fırtına'da hedef Szalai
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Fırtına'nın ilk öncelikli mevkilerinden biri olan forvet için yeni bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililer, Alman ekibinde 3. santrfor konumuna düşen Macar yıldızın peşinde. 1.93 boyunda ve 89 kilo ağırlığında olan Szalai rakip savunmalar için korkutucu bir dev.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:54
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