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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

Trabzonspor Halil Dervişoğlu'ndan vazgeçmiyor. Genç futbolcu da bordo-mavili takıma katılmak için adeta gün sayıyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 06:18
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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

Trabzonspor, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için Halil Dervişoğlu'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti.

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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

Karadeniz temsilcisinin, Halil'i isteyen İstanbul ekiplerini ekarte ettiği ve genç yıldızla söz kestiği öğrenildi. Brentford ile de ilk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.

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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ŞOV YAPTI!
Türkiye Ümit Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 7 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a transfer oldu.

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Transfer haberi: Halil Dervişoğlu Trabzonspor için gün sayıyor!

Türk milli takımlarının alt kategorilerinde de oynayan Halil Dervişoğlu, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'ye kiralandı. Eredevise'de 4 maçta forma giyen Dervişoğlu, golle tanışamadı. (Fotomaç)

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