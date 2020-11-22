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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Kariyerini La Liga ekibi Celta Vigo'da sürdüren milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, adı sık sık Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri döneceğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 13:52
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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra ise Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.

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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.

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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor, eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

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Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

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