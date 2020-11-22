Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra ise Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.