07 Mayıs 2020, Perşembe

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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Al-Ahli'den ayrılacak olan eski Fenerbahçeli oyuncu, Trabzonspor'a teklif edildi. Orta saha arayan Fırtına, Brezilyalı ismi gündemine aldı

Giriş Tarihi: 07.05.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 06:38
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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordo-mavililer lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi.

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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Devre arasında birçok ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da en dikkat çeken transfer, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen Badou Ndiaye olmuştu.

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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Yarım sezon kiralık olarak kadroya katılan Senegalli futbolcunun durumu sezon sonunda belli olacak.

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Transfer bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a önerildi

Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölge için arayışlarını sürdüren Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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