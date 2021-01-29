29 Ocak 2021, Cuma

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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen ve son olarak TFF Süper Kupa'yı da müzesine götüren Trabzonspor, transferde harekete geçti. Fırtına, Yunus Mallı için ısrarını sürdürürken, teknik direktör Avcı'nın da devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 29.01.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:02
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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Transferde son günlere girilir iken Trabzonspor, Yunus Mallı için girişimlerini sıkılaştırdı.

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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Orta sahada hücuma yönelik oyuncu konusunda eksiklik yaşayan bordo-mavililer bu sorunu gurbetçi yıldızla çözmek istiyor.

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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

28 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı da ikna için devreye girdi.

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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Avcı'nın Yunus'la bir telefon görüşmesi yaparak takıma davet ettiği ve kendisiyle ilgili planlarını anlattığı öğrenildi.

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Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Tecrübeli hoca, Yunus'u Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanına katarak hücum aksiyonlarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

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