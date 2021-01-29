Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı sürüyor! Abdullah Avcı devreye girdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen ve son olarak TFF Süper Kupa'yı da müzesine götüren Trabzonspor, transferde harekete geçti. Fırtına, Yunus Mallı için ısrarını sürdürürken, teknik direktör Avcı'nın da devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:02 ABONE OL