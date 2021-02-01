01 Şubat 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fırtına, ayrıca transferin son gününe girilmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda bordo-mavili takım Süper Lig'in 2 golcüsüne kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.02.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 06:02
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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor kurmayları forvet peşinde...

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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Üç nokta atışı oyuncuyu renklerine katarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer son 1.5 sezondan Süper Lig'de en dikkat çeken isimlerden biri olan Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir'i almıştı.

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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Sıra golcüye geldi. Karadeniz devi, Kasımpaşalı Koita ve Başakşehir'den Crivelli için girişimlerini sürdürüyor.

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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Bordo-mavililer ilk olarak Koita için mavi-beyazlıların kapısını çaldı.

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Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Süper Lig'in 2 golcüsü...

Altı ay sözleşmesi kalan 30 yaşındaki santrfor için 700 bin euro önerildi. Gineli futbolcu için cevap bekleniyor.

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