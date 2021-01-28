Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! "Kupaların efendisi"

TFF Süper Kupa maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'da, galibiyetin coşkusu yaşandı. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu olan bordo mavililer, lig şampiyonu Başakşehir'i devirerek duble yapmanın sevincini yaşadı. Trabzon yerel basınında da galibiyet çoşkuyla yaşandı. "Kupa beyi Trabzonspor", "Söke söke şampiyon" şeklinde manşetlerl atıldı. İşte Karadeniz ekibinin galibiyetinin basına yansımaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri