28 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! "Kupaların efendisi"

TFF Süper Kupa maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'da, galibiyetin coşkusu yaşandı. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu olan bordo mavililer, lig şampiyonu Başakşehir'i devirerek duble yapmanın sevincini yaşadı. Trabzon yerel basınında da galibiyet çoşkuyla yaşandı. "Kupa beyi Trabzonspor", "Söke söke şampiyon" şeklinde manşetlerl atıldı. İşte Karadeniz ekibinin galibiyetinin basına yansımaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 28.01.2021 13:07
ABONE OL
  • 1
  • 7
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! Kupaların efendisi

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! Kupaların efendisi

Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle kupaya uzanan bordo-mavili takımın bu zaferi yerel basında büyük yankı buldu.

  • 3
  • 7
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! Kupaların efendisi

Karadeniz gazetesi sürmanşetinde, "En büyük kupa Trabzonspor'un" başlığı kullanıldı. Gazetenin son sayfasında ise "2020 Süper Kupa Şampiyonu Trabzonspor" başlığı altında bordo-mavili takımın kupa sevincinin yer aldığı fotoğraf tam sayfa paylaşıldı.

  • 4
  • 7
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! Kupaların efendisi

Taka gazetesi de sürmanşetinde "Canını yiyeyim Ekuban" başlığı kullanılırken, son sayfasında takımın kupa ile çekilmiş fotoğrafı, "Kupa beyine selam durun" manşetleri altında yayımladı.

  • 5
  • 7
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! Kupaların efendisi

Kuzey Ekspres gazetesinde "Süper Fırtına" sürmanşeti atılırken, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlığı kullanıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör