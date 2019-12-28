28 Aralık 2019, Cumartesi
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İşte Trabzonspor Kayserispor maçında kareler
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Kayseripsor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo mavili ekip 6-2 kazandı ve ilk yarıyı 3 puanla kapattı. İşte karşılaşmadan kareler...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 19:55
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