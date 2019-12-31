31 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Süper Lig'de ilk yarı 17. haftada oynanan maçların ardından sona ererken, takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başladılar. 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan transfer sezonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken ligi sallayacak flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Transfer girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın iki yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için ortaya atılan transfer iddiaları...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:33
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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Süper Lig'de heyecana 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle 17 Ocak'a kadar ara verildi.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Kıran kırana geçen ilk 17 haftanın şampiyonu Sivasspor olurken, 4 büyük kulüplerden özellikle Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratan ekip oldu.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Sezon başında yaptığı transferlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirmeyi başaran sarı-kırmızılılar 17 haftalık periyot sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde kalarak 7. sırada kendine yer buldu.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Sarı-kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de ilk devrenin son haftalarında durum pek de farklı değildi. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisine kadar üstüste puan kayıpları yaşasa da alınan derbi galibiyeti sonrası özgüven depolamış ve takımdaki olumsuz hava dağılmıştı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in yıldızları Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş ise bu sezon istikrar sağlayamayan bir diğer ekip olarak göze çarpıyor. Ligi 30 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi yarışında da beklentileri karşılayamayarak topladığı 3 puan ile K Grubu'nu son sırada tamamlamıştı.

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