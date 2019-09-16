Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler

Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. İki takımın lig tarihinde 69. kez karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin golleri Novak ve Sörloth'tan gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini Stancu ve Sessegnon kaydetti. Trabzonspor'un merakla beklenen transferi Sturridge de ilk kez forma giydi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 01:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





