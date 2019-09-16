16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler

Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. İki takımın lig tarihinde 69. kez karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin golleri Novak ve Sörloth'tan gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini Stancu ve Sessegnon kaydetti. Trabzonspor'un merakla beklenen transferi Sturridge de ilk kez forma giydi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 01:02
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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 4. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler

Bordo-Mavili ekibin merakla beklenen yıldız ismi Sturridge 70. dakikada oyuna dahil oldu.

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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler

İşte Daniel Sturridge'in ilk mücadelesinden kareler...

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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler
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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada! İşte o görüntüler
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