16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Süper Lig'in 4. hafta kapanış mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Mücadelede Alanyaspor 3 puanın sahibi olurken dörtte dört yaparak liderliğini perçinledi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:15
  • 1
  • 24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Süper Lig'in 4. haftasında perde Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesiyle kapandı.

  • 2
  • 24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray yeni transferi Falcao ile güldü ve 3 puanı tek golle hanesine yazdırdı.

  • 3
  • 24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve hafta puansız kapattı.

  • 4
  • 24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Trabzonspor ise 2 kez öne geçtiği Gençlerbirliği karşısından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

  • 5
  • 24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Kapanış mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Alanyaspor mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanırken dörtte dört yaparak liderliğini perçinledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör