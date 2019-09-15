15 Eylül 2019, Pazar
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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!
Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2 kere öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman maç sonu beraberliği değerlendirirken ilk kez bir resmi maçta bordo-mavili formayı giyen dünya yıldızı Sturridge'in performansını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 15.09.2019 23:15
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