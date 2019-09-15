15 Eylül 2019, Pazar

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2 kere öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman maç sonu beraberliği değerlendirirken ilk kez bir resmi maçta bordo-mavili formayı giyen dünya yıldızı Sturridge'in performansını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2019 23:15
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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, iki puan kaybettiklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

İki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını kaydeden Karaman, "Kaybettiğimiz iki puan var, onun adına üzgünüm. Gelen taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Camiamızın ihtiyacı olan üç puan olacaktı. İki kez öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Zaman zaman yorulduğumuz durumlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesef bunu başaramadık.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Bugünkü maç bizim şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşündüğümüz bir müsabakaydı. O anlamda tabiki üzgünüm. Evet, eksiklerimiz var.

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