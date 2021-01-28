28 Ocak 2021, Perşembe

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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleyi kazanan bordo-mavililer oldu. Spor yazarları da final karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdiler. İşte o yazılar...



Giriş Tarihi: 28.01.2021 08:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 08:22
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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

NECMİ PEREKLİ - HAKKIYLA KAZANDI

Her ne kadar genelde maç sonunda hakemler hakkında yorum yapmak âdetim değildir. Ancak dünkü maça gelince; hakemlerin Trabzonspor karşısındaki kararlarını ve tutumlarını maçı bir kez daha tarafsız gözle seyrederek kendi kendilerine kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Verilmeyen Trabzonspor lehine olan penaltı pozisyonu resmen çiğnenmiştir.

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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

Maçın başından beri oynanan oyunun kalite ve kapasitesini gözlemlediğimizde Trabzonspor'un Başakşehir karşısında ortaya koyduğu oyun ile zaten kupayı kazanacağı belliydi. Zaten maç ilerledikçe oyun gidişatı bu görüşümüzü de onaylıyordu.

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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

Zira Başakşehir Trabzonspor aksine ne birkaç pas yapabiliyor ne forvette bordo-mavili savunmayı zora sokacak bir hamle yapabiliyordu. Başakşehir takımı dağınık ve çökmüş bir görüntüsü ile Süper Lig'deki puan cetvelinde olan yerini hiç yadırgamadı.

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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine bileğinin hakkı ile taşımıştır. Bu başarısını da candan kutluyorum. Trabzonspor'a gelince, Abdullah Avcı ile nerede ise aynı kadro ile geçen kötü zamanları futbol kalitesini yükselterek adeta bir teknik adamın bir takıma verebileceği maksimum performansı kendisinde gördük.

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Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı

Takım oyununda bir tesanüt, yardımlaşma oyun disiplini ve geriden gelen adamlarla ofansif anlamda bir yükseliş dahi fark edilmektedir. Demek ki Abdullah hoca gerçekten Trabzon için ileriye dönük bir başarı tablosu ortaya koyacağı anlaşılmaktadır.

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