09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kafile kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 13:13
  • 1
  • 21
Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Arda Akbulut

  • 2
  • 21
Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Muzaffer Kablan

  • 3
  • 21
Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Kağan Hüseyin

  • 4
  • 21
Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Toure

  • 5
  • 21
Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Hosseini

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör