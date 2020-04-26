26 Nisan 2020, Pazar
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Genç yıldızdan Trabzonspor'a mesaj! Gurur verici
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları takip etmeye devam ediyor. Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Fırtına, yaz transfer döneminde de genç futbolcuları kadrosuna katacak gibi görünüyor. Trabzonspor'un transfer listesinde olan genç yıldız da transfer iddialarının ardından sessizliğini bozdu ve "Trabzonspor gibi büyük kulüple ismimin anılması çok gurur verici." dedi. İşte o isim ve son gelişmeler...
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