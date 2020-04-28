Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! "Eğer hayalim..."

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen genç oyuncu Mustafa Kapı, bu hareketi nedeniyle sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılmıştı. Lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor da, sürpriz bir şekilde Mustafa Kapı'ya talip olmuştu. Avrupa'ya gideceği konuşulan 17 yaşındaki oyuncuya, "Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı yollanmıştı. Bu mesaja genç oyuncudan cevap geldi. İşte tüm detaylar...