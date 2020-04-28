28 Nisan 2020, Salı

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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! "Eğer hayalim..."

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen genç oyuncu Mustafa Kapı, bu hareketi nedeniyle sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılmıştı. Lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor da, sürpriz bir şekilde Mustafa Kapı'ya talip olmuştu. Avrupa'ya gideceği konuşulan 17 yaşındaki oyuncuya, "Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı yollanmıştı. Bu mesaja genç oyuncudan cevap geldi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:01
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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim...

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.

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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim...

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzde görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim...

"AVRUPA OLMAZSA GÖRÜŞÜRÜZ"
Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

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Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim...

17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.

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