26 Nisan 2020, Pazar

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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen 20 yaşındaki Burak Kapacak, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Yeşil-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla adından söz ettiren genç orta sahaya, Fransa'dan da talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:32
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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig iddiasını kuvvetli bir şekilde sürdüren Bursaspor'un bu sezon parlayan yıldızı olan Burak Kapacak, yaz döneminde transferin gözde isimlerinden bir tanesi olabilir.

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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

Takvim'de yer alan habere göre orta sahanın sağında forma giyen ve asistleriyle Bursaspor'u taşıyan Burak Kapacak için Galatasaray ile Trabzonspor transferde yarışıyor. Bu iki kulübe Fransız ekibi Le Havre de katılmış durumda.

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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE

Ancak genç yıldızın transferinde, Trabzonspor'un daha erken davrandığı için bir adım önde olduğu da gelen haberler arasında.

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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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Dört büyüklerden Burak Kapacak'ı kim kapacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bu yarışa katılma ihtimali yüksek görülüyor. Avrupa kulüplerinden de talip sayısının aratabileceği de gelen haberler arasında.

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