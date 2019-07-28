28 Temmuz 2019, Pazar

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 22:53
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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı.

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi.

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
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