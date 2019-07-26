26 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
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Hoffenheim - Trabzonspor maçından kareler...
Trabzonspor ile Hoffenheim hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. İşte son derece zevkli geçen maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 01:34
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