"Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler"

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bordo-mavililer, 31. haftada sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta ağır yara alırken, Trabzon basını bu karşılaşma sonrası çarpıcı manşetler attı. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçının Trabzon basınındaki yankıları...