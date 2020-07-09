09 Temmuz 2020, Perşembe

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"Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler"

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bordo-mavililer, 31. haftada sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta ağır yara alırken, Trabzon basını bu karşılaşma sonrası çarpıcı manşetler attı. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçının Trabzon basınındaki yankıları...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:27
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Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler

Şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Trabzonspor, ligin 31. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük yara almıştı.

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Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler

Yaşan bu kayıp şampiyonluk yolun da taraftarları oldukça üzerken, salgın nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren bordo-mavililer, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşadı.

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Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE!
Zirve koltuğunu Medipol Başakşehir'e bırakan Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar moralleri bozarken, yerel basında atılan manşetler güne damga vurdu.

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Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler

GÖZLER BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNDE
Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehirin puanlar kaybetmesini bekleyecek.

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Trabzonspor'u şampiyonluktan ettiler

İKİNCİLİK GARANTİLENECEK
Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

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