09 Temmuz 2020, Perşembe

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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 31. hafta maçları sona erdi. İstanbul ekibi 2-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırırken; Fırtına ise 2-2 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Böylelikle puan farkı 4'e çıktı. Peki, kalan son 3 maçta takımlar kimlerle karşılaşacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 00:14
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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'in 31. haftasına lider giren Medipol Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup etmesiyle birlikte haftayı kayıpsız kapattı.

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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından puan farkı 4'e çıktı.

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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Peki şampiyonluğun en büyük iki favorisi kalan maçlarını hangi takımlarla oynayacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan fikstürü..

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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Bir sonraki hafta ise İttifak Holding Konyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'in kapanış haftasında ise bordo-mavili ekip, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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