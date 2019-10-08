08 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, Türk spor basınının usta isimleri Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz ve Zeki Uzundurukan ligdeki gidişatı ve Süper Lig'in dört büyüğü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündem maddelerini değerlendirdi. Öte yandan Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'da Fatih Terim 3 maç sonra döndü ama takım G.Birliği maçında yokları oynadı. Başkan Mustafa Cengiz 'Herkes görevini yapsın' diyerek Terim'i işaret etti, Terim de "Biraz da ceza almayanlar konuşsun' diyerek cevap verdi. Cimbom'da neler oluyor?

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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

Zeki Uzundurukan: G.Saray son iki sezonun şampiyonu. Mustafa Cengiz, çok başarılı bir başkan. Bu kadar maddi zorluklara rağmen güçlü kadrolar kurarak, G.Saray'ın şampiyon olmasında başrol oynadı.

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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

Bütün bunların yanında gelir- gider dengesinde 'kâr' açıklayan bir kulüp oldu. Fatih Terim de zaten Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü. İki başarılı profilin bir araya gelmesi ile kupalar da kendiliğinden geldi.

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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

G.Saray, sadece ligde mücadele etmiyor. Şampiyonlar Ligi, takımları çok yıpratıyor. Devler Ligi maçları dönüşlerinde takımların puan kaybetmesi, kötü oynaması normal bir durum. G.Saray iyi futbol oynamıyor. Ama milli aradan sorunların giderilip, 8. haftadan sonra G.Saray'ın gaza basarak zirveye ağırlığını koyacağını düşünüyorum.

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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiğine de inanmıyorum. Mustafa Cengiz'in olduğu yerde kaos olmaz, çünkü başkan konuşmaları ile hem yol gösterici oluyor; hem de G.Saray'a ışık tutuyor...

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