08 Ekim 2019, Salı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!
Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, Türk spor basınının usta isimleri Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz ve Zeki Uzundurukan ligdeki gidişatı ve Süper Lig'in dört büyüğü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündem maddelerini değerlendirdi. Öte yandan Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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