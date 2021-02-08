08 Şubat 2021, Pazartesi

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'ı 3 İngiliz kulübü izliyor. Bordo-mavililere sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 08.02.2021 00:29 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 06:12
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan kaleyi devraldıktan sonra müthiş bir yükseliş yakalayan Uğurcan Çakır son 3 transfer döneminde Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

24 yaşındaki eldiven bir kez daha Ada ekiplerinin gündemine girdi. Özellikle West Bromwich Albion ile Brighton, milli kaleciyi yakından takip ediyor. Bu iki ekibin scout ekipleri Karadeniz Fırtınası'nın maçlarını izleyerek sürekli rapor düzenliyorlar.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

Beşiktaş maçındaki performansıyla bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan bordo-mavili eldiven için sezon sonunda Premier Lig kulüplerinden güçlü teklifler gelmesi bekleniyor.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı listesinde bulundurduğu öğrenildi.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır markaj altında! 3 İngiliz kulübü...

EURO 2020 SONRASI OLUR

Fırtına'da yönetim milli formaya yakın olan Uğurcan Çakır'ı EURO 2020 öncesi satmayı düşünmüyor. Burada oynarsa piyasasının yükseleceğini düşünen bordo-mavili idarecilerin beklentisi en az 20 milyon euro.

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