14 Şubat 2021, Pazar

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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! "Ekol haline geldiler"

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fırtına, zirve takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 14.02.2021 09:25
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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! Ekol haline geldiler

REHA KAPSAL - SEÇMEK

Gaziantep'in Sumudica'dan sonra Sa Pinto'yla da oyuna dizilişleri aynı. Oyun felsefesi olarak herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Bir antrenör olarak yeni bir kulübe geldiğinde aynı formasyonda oyun oynatabilirsiniz ama oyun felsefesine derinlik katarak top ayağındayken değiştirmeniz gerekir. Zaten Pinto, bunun sinyalini ilk geldiği maçlarda vermişti.

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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! Ekol haline geldiler

Trabzonspor ilk devre sahayı istediği gibi genişletemedi. Hücumda Ekuban ve Djaniny, dar alan becerisi olan futbolculardan olmadığından daha fazla orta saha ile savunma arasında mesafe bırakmayan Gaziantep'e karşı alan yaratamadılar. Bu yerleşik savunmaya karşı set hücumuna en uygun oyuncunun Nwakaeme'nin olması beklenirdi.

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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! Ekol haline geldiler

İlk yarı bu oyuncunun kanadından etkili hücumlarla beraber çok hücum girişiminde bulundu bordo-mavililer. Nwakaeme, son vuruş kalitesini istediği seviyede yapamadığından bir de gerekli final toplarında pası arkadaşlarına geçiremedi.

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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! Ekol haline geldiler

Trabzonspor, Djaniny ve Ekuban'ın bireysel şahsi oyunları nedeniyle ilk devre rakip ceza sahasında 17 kez topla buluşmasına rağmen golü bulamadı. İlk yarı en olumlu hücum organizasyonundan birini savunma arkasına sürpriz koşu yapan Flavio'ydu. Bu topsuz koşu oyun görüşü, saha içindeki hücum organizasyonlarıyla ilgili set hücumlarına karşı saha içindeki kilidi açmak için en önemli formüllerden biridir.

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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! Ekol haline geldiler

Bakasetas orta saha oyuncusu olarak bunu fazla denemedi. Flavio, ilk devre olduğu gibi ikinci yarı savunma arkasına yaptığı koşuyla topu da Bakasetas'a bırakarak Trabzonspor adına çok önemli bir eşik atlama maçı gibi görünen bir karşılaşmada 3 puanın baş mimarlarından oldu.

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