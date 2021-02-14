Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum! "Ekol haline geldiler"

Bakasetas orta saha oyuncusu olarak bunu fazla denemedi. Flavio, ilk devre olduğu gibi ikinci yarı savunma arkasına yaptığı koşuyla topu da Bakasetas'a bırakarak Trabzonspor adına çok önemli bir eşik atlama maçı gibi görünen bir karşılaşmada 3 puanın baş mimarlarından oldu.