08 Nisan 2020, Çarşamba

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

Son dakika transfer haberleri... Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü Alexander Sörloth, attığı gollerle takımını zirveye taşımayı başarmıştı. 24 yaşındaki yıldızın gösterdiği bu performans, birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. Corona virüsü sebebiyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten futbol takımları, istediği isimlerle görüşmeye başladı. Bu kapsamda Norveçli golcü oyuncu için bordo-mavililerin kapısı çalınmaya başlandı. Peki Sörloth'u hangi takımlar istiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 13:51
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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

Trabzonspor'un Norveç'li golcüsü Alexander Sörloth için savaş büyüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Karadeniz ekibinin adeta kahramanı olmuştu.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

Bordo mavililerin şampiyonluk hasretine son vermek için var gücüyle çalışan ve bunu her seferinde dile getiren Sörloth, diğer yandan da Avrupa transfer piyasasını iyiden iyiye kızıştırmaya başlamış durumda.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

Geleceğine ilişkin yaptığı konuşmalarda kendisine olan ilginin farkında olduğunu ancak Trabzonspor'a bağlılığını dile getiren Norveç'li golcü, daha önce yaptığı konuşmasında Real Madrid'in ilgisini doğrular nitelikte sözler sarf etmişti.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

SADECE REAL YOK!

Voetbalnieuws.be adlı internet sitesinde Sörloth'u transfer etmek isteyen takımların bilgileri detaylı olarak verildi.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...

Sürpriz denilebilecek kulüplerin de yer aldığı listede son tercihin Trabzonspor tarafından verileceği belirtilirken, kulüplerin yanı sıra, kulüp menajerlerinin de Sörloth için büyük bir transfer rekabetine girdiği de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

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