08 Nisan 2020, Çarşamba
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Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...
Son dakika transfer haberleri... Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü Alexander Sörloth, attığı gollerle takımını zirveye taşımayı başarmıştı. 24 yaşındaki yıldızın gösterdiği bu performans, birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. Corona virüsü sebebiyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten futbol takımları, istediği isimlerle görüşmeye başladı. Bu kapsamda Norveçli golcü oyuncu için bordo-mavililerin kapısı çalınmaya başlandı. Peki Sörloth'u hangi takımlar istiyor? İşte detaylar...
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