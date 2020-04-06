Trabzonspor'a Sambacı sol bek

NOVAK 1.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Karadeniz Fırtınası iç transferde çalışmalarını sürdürüyor... Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro teklif eden yönetim Tangocu ile el sıkışmak üzere… Novak'ın İspanya'dan talibi var. Yıldız oyuncuya Trabzonspor 1 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Novak 1.5 milyon Euro civarında istiyor.