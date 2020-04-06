06 Nisan 2020, Pazartesi

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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

Trabzonspor'da sözleşmesi bu sezon bitecek Filip Novak'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın yönetim sol bek transferi için kolları sıvadı. Bordo-mavili ekip scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacak.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 02:01
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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

Obi Mikel'in ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'da Ante Palaversa, Marvelous Nakamba ve Frank Boya isimleri üzerinde duruluyor.

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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

Trabzonspor orta sahanın yanı sıra sol bek için de arayışlarını sürdürüyor.

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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

NOVAK 1.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Karadeniz Fırtınası iç transferde çalışmalarını sürdürüyor... Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro teklif eden yönetim Tangocu ile el sıkışmak üzere… Novak'ın İspanya'dan talibi var. Yıldız oyuncuya Trabzonspor 1 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Novak 1.5 milyon Euro civarında istiyor.

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Trabzonspor'a Sambacı sol bek

ALTERNATİFİ BREZİLYADA BULUNDU

Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor. Bordo mavili takım başarılı sol beki elinde tutmak istiyor ancak aksi durumda alternatifini de hazırda bekletiyor. Trabzonspor'un aklındaki isim ise Corinthias'tan Carlos Augusto.

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