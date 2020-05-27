27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar için antrenmanlara başlayan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Bu doğrultuda ilk olarak Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağlayan Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız ismin transferi için harekete geçerken, oyuncunun sosyal medya hesabından bordo-mavili takımı takip etmesi transferin bittiği yönünde yorumlandı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 22:27
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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Balıkesirspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl Rahmi Başaran'ı kadrosuna katan bordo-mavililer transferde dur durak bilmiyor.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Filip Novak ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan bordo-mavililer bu bölge için arayışlarını sıklaştırdı.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

GÜNDEME AUGUSTO GELMİŞTİ

Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.

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