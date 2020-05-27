Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Sosyal medyadan takibe aldı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar için antrenmanlara başlayan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Bu doğrultuda ilk olarak Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağlayan Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız ismin transferi için harekete geçerken, oyuncunun sosyal medya hesabından bordo-mavili takımı takip etmesi transferin bittiği yönünde yorumlandı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 22:27 ABONE OL