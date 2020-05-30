30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalarını sıklaştıran Trabzonspor, sezon bitiminde mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte bordo-mavili takımın bugünkü antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:32
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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler

Yarını izinli olarak geçirecek olan takımımız Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler

İşte bugünkü antrenmandan kareler...

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler
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