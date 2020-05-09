09 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan Mendy bombası!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yaz transfer sezonu için eksik bölgeler belirlendi. Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması iştah kabartıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 06:34
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Trabzonspor'dan Mendy bombası!

Karadeniz ekibinde sezon oynanırken John Obi Mikel ile yollar ayrılmıştı. Badou Ndiaye de devre arasında Stoke City'den kiralanmıştı.

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Trabzonspor'dan Mendy bombası!

İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor ancak durumu riske atmak istemeyen Trabzonspor birçok futbolcuyla temaslarına devam ediyor.

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Trabzonspor'dan Mendy bombası!

Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren bordo-mavililer orta sahaya sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Trabzonspor'dan Mendy bombası!

İtalya ve Fransız basını, Fırtına'nın Nampalys Mendy ile ilgilendiğini yazdı. Haberde bordo- mavili kulübün, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için İtalyan ekibi Udinese ile çekiştiği kaydedildi.

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Trabzonspor'dan Mendy bombası!

BÜYÜK KAPIŞMA!
Leicester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi de peşindeki kulüplerin iştahını artırıyor.

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