09 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Fırtına, 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla bugünkü çalışmalarına son verecek. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 15:08
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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler

Süper Lig'e 12 Haziran'da başlanması kararı üzerine kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.

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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor'da da lige hazırlık tüm hızıyla sürerken, bordo-mavililer günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan Karadeniz ekibinde Abdulkadir Parmak'ın şık volesi dikkat çekti.

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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler

İşte Trabzonspor'un idmanından kareler...

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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler
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