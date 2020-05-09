09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Fırtına, 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla bugünkü çalışmalarına son verecek. İşte idmandan kareler...
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