Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

TEMPOYU YÜKSELTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.

İşte antrenmandan kareler...