08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Corona virüsü salgını nedeniyle ligle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için sahaya inen Trabzonspor, uzun bir aranın ardından takım halinde çalışma gerçekleştirdi. İşte antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:56
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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, geçtiğimiz günlerde antrenman sahalarına dönüş yapmıştı.

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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Pandeminin ardından ilk çalışmasını 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştiren Trabzonspor, öncelikle gruplar halinde başladığı çalışma sürecinden sonra bugün takım halinde çalışmalara başladı.

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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

TEMPOYU YÜKSELTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.

İşte antrenmandan kareler...

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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler
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