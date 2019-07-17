17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. İşte Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu fikstürü...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 22:40
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Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

1. hafta:

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Göztepe-Antalyaspor

  • 2
  • 34
Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

2. hafta:

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği

Galatasaray-Konyaspor

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Beşiktaş-Göztepe

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

  • 3
  • 34
Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

3. hafta:

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Sivasspor-Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Konyaspor-Antalyaspor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray

  • 4
  • 34
Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

4. hafta:

Alanyaspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Göztepe

Galatasaray-Kasımpaşa

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

  • 5
  • 34
Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü belli oldu

5. hafta:

Sivasspor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Göztepe-Konyaspor

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Antalyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

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