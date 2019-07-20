21 Temmuz 2019, Pazar
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Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...
İtalyanın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un son dakika haberine göre; Serie A ekiplerinden Lazio, Milinkovic-Savic'i satabilmek için elini çabuk tutuyor. Sebebiyse, satışın yapılması sonrası ise ilk hedef Yusuf Yazıcı! Teklif dahi yapıldı ve İtalyanlar rakamları duyurdu. Peki, Trabzonspor bu transferden ne kadar kazanacak? Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen milli yıldız için ne kadar istiyor? Son dakika transfer bombası, Yusuf'un menajerinin sözleri ve Lille ile Lazio'nun Yusuf kapışmasından sürece dair her şey haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34
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