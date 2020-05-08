08 Mayıs 2020, Cuma

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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda da zirve yarışını sonuna kadar sürdürecek bir kadro kurmayı hedefleyen bordo-mavililer, aradığı isimleri Yunanistan'da buldu. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:41
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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından Trabzonspor'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdüren bordo-mavililer, yeni sezonda da başarılı performansını devam ettirmek istiyor.

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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi ile birlikte adeta kulüp yapısını değiştiren ve transferde yeni bir yol izleyen Trabzonspor, hem uygun maliyetli hem de arka planda kalmış yıldızlar için çalışmalar yapıyor.

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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

İki sezon önce İran'dan Majid Hosseini ile Vahid Amiri'yi kadrosuna katan Fırtına'da şimdiki rota Yunanistan...

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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Fanatik'in haberine göre, kanat arayışında olan Karadeniz ekibinin hedefinde ise iki isim var: Giannis Fetfatzidis ve Lisandro Semedo.

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