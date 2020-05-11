11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, gelecek sezon daha da iddialı kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, kanat oyuncusu transfer etmek isterken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Hertha Berlin forması giyen Salomon Kalou'nun Fırtına'nın hedefine olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:46
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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kanat pozisyonu için arayışlarını Almanya'ya yönlendirdi.

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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fırtına, sürpriz bir ismin peşine düştü.

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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Yeni Asır'ın haberine göre bordo-mavililer, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Salomon Kalou'yu gündemine aldı.

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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanadıyla teklifini ileten Karadeniz ekibi, ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

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Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!

Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan deneyimli kanat oyuncusu ile pazarlık yapacak olan kurmaylar uygun bir ücretle transferi gerçekleştirmek istiyor.

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