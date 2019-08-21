UEFA kulüp sıralamalarını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

UEFA merakla beklenen kulüp sıralamalarını güncelledi. Bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalacak olan Fenerbahçe, ülkemizi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'a tarihi fark attı. Peki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in sıralamadaki yerleri ne? İşte UEFA'nın açıkladığı o liste...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 21:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





