28 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'dan altyapı devrimi
Sezon başında altyapıya Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gib i yetenekleri kazandıran Fırtına hız kesmiyor Trabzon, 16 yaşındaki top cambazı Veysel Sönmezsoy'u renklerine kattı. Yeni hedef ise Azeri Sabuhi Abdullazada.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:31
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