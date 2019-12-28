28 Aralık 2019, Cumartesi

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Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son haftaya girilirken Trabzonspor lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunuyor. Fırtınalar gibi esen bordo-mavili ekipte 10 gol 4 asist yapan Sörloth takımın en skoreri durumunda. Başkan değişikliğine gidildiği, bir çok ayrılığın yaşandığı bunlarla birlikte birçok eksiğin bulunduğu yaralı Kayserispor ise bu maça teknik direktörsüz çıkacak. İç Anadolu ekibi son olarak teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırmıştı. Sporseverler de bu kritik maçın ne zaman oynanacağı ve yayın bilgilerini arama motorlarına yazıyor. En çok merak edilen soru ise sahada yer alacak futbolcular... Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçında hangi futbolcuların forma giymesi bekleniyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:16
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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'leri

Efsanesi olduğu Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, evinde Kayserispor'u konuk edecek.

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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'leri

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'leri

KAYSERİSPOR'DA 10 EKSİK!

Konuk ekip Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle geldi. Sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi maç kadrosuna alınmazken cezalı Miguel Lopes de Trabzon'a götürülmedi.

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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'leri

Bordo-mavili ekipte ise sakatlığı süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezalısı Yusuf Sarı da müsabakada formayı terletemeyecek.

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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'leri

Peki, Trabzonspor-Kayserispor mücadelesinde sahada olması beklenen isimler hangileri? İşte muhtemel 11'ler...

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