28 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son haftaya girilirken Trabzonspor lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunuyor. Fırtınalar gibi esen bordo-mavili ekipte 10 gol 4 asist yapan Sörloth takımın en skoreri durumunda. Başkan değişikliğine gidildiği, bir çok ayrılığın yaşandığı bunlarla birlikte birçok eksiğin bulunduğu yaralı Kayserispor ise bu maça teknik direktörsüz çıkacak. İç Anadolu ekibi son olarak teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırmıştı. Sporseverler de bu kritik maçın ne zaman oynanacağı ve yayın bilgilerini arama motorlarına yazıyor. En çok merak edilen soru ise sahada yer alacak futbolcular... Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçında hangi futbolcuların forma giymesi bekleniyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:16
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